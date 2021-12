Saint-Hellier. En déficit, les impôts vont augmenter à Saint-Hellier sur décision du préfet

Les impôts locaux vont augmenter pour les quelque 450 habitants de la commune de Saint-Hellier (Seine-Maritime), située entre Dieppe et Bellecombre. Et cela, pendant deux années de suite sur décision du préfet de la Seine-Maritime, annoncée jeudi 5 septembre 2019.

Budget en déficit

C'est une décision rare qui fait suite à un rapport de la Chambre régionale des comptes de Normandie qui a proposé, le 24 juin 2019, des mesures de redressement du budget 2019. Il s'agissait de rétablir l'équilibre réel puisque, après étude du budget de la commune, celui-ci "n'était pas en équilibre réel car il valorisait des opérations de cession n'ayant aucune chance de se réaliser", rappelle la préfecture dans un communiqué.

Le maire avait été avisé de la situation et il lui avait été demandé de "rectifier sa gestion et de reconsidérer ses choix en vue de rétablir la situation". Sauf que plus de deux mois après ce rapport, le maire n'a pas mis en application les propositions de la Chambre régionale des comptes.

Cette hausse des taux d'imposition devra permettre, d'ici deux ans, de rétablir l'équilibre financier de la commune.

