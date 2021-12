Livre. [Interview] Une Rouennaise se met dans la peau de Calamity Jane

Sidonie Dève est une chanteuse comédienne rouennaise (Seine-Maritime) impliquée au sein du Safran collectif. Après une formation initiale de danse, elle complète très vite ce cursus avec la pratique du chant : "J'ai toujours été particulièrement intéressée par le Théâtre musical qui, pour moi, est une discipline complète". Aujourd'hui elle promeut d'ailleurs cette discipline en organisant des stages de comédies musicales à Rouen mais elle est également l'auteur et l'interprète de plusieurs pièces musicales. La dernière en date s'inspire des exploits de Calamity Jane.

Une redécouverte

"Ce personnage me fascinait depuis longtemps, reconnaît Sidonie. C'est une femme combative, charismatique et déterminée et qui a su s'imposer dans un univers d'homme. Je trouve qu'à elle seule elle reflète toute son époque mais elle incarne aussi le symbole des combats féministes actuels". Sidonie avait le projet d'écrire sur Calamity mais il lui fallait d'abord étudier le personnage de manière approfondie. "J'ai commencé par lire sa Lettre à sa fille, un témoignage particulièrement poignant, même si on sait aujourd'hui que cette lettre est un faux". Elle y exprime sa culpabilité, contrainte d'abandonner sa fille.

"Je me suis penchée ensuite sur les recherches qui avaient été menées sur ce personnage par des biographes américains mais j'ai aussi découvert l'existence d'un court texte autobiographique publié de son vivant sous le titre de Vie et aventure de Calamity Jane. En fait, dès ses 30 ans, Calamity avait été sollicité pour intervenir dans le cadre des spectacles du Wild West Show : elle y racontait sur scène ses aventures. À la suite des représentations ce court récit était proposé à la vente au public dès 1896. J'ai alors réalisé que ce texte n'avait jamais été traduit en français et c'est pourquoi j'ai choisi de le traduire et de publier ce texte qui, par chance, était libre de droits."

Un destin unique

"Ce n'est pas le style littéraire qui fait la qualité de ce texte mais plutôt la façon dont Calamity Jane se met en scène en se donnant toujours le beau rôle", annonce d'emblée Sidonie. Il ne faut pas oublier qu'il y a une part de mythe dans son récit, "c'est avant tout du spectacle", ajoute-t-elle. Cependant, son destin reste peu commun pour l'époque. Orpheline très jeune, ayant connu une grande misère, elle réussit à s'extraire de sa condition à force de volonté et de débrouillardise alors qu'il est très difficile de trouver des moyens de subsistance pour une femme en dehors du mariage à cette époque et dans ce contexte. Elle devient éclaireur pour le général Custer, puis travaille sous les ordres du général Crook.

"Elle est vraiment partie prenante de cette conquête de l'Ouest. Elle se fait remarquer très vite car c'est une fine gâchette mais aussi une cavalière émérite, mais c'est aussi sa gouaille et son charisme qui interpellent." Véritable baroudeuse, elle sauve le capitaine Egan qui lui donnera son surnom, venge la mort d'un ami, traverse les États-Unis d'Est en Ouest pour transporter le courrier, puis élève du bétail dans un ranch. "Le destin de Calamity m'a inspiré un spectacle. Je souhaite réécrire l'histoire des femmes et les aventures de Calamity Jane illustrent parfaitement la difficulté à s'imposer en tant que femme." Après un spectacle inspiré par Marylin Monroe, à travers Calamity Jane c'est la place des femmes que Sidonie questionne. "Ce sont des femmes à forte personnalité mais d'une grande fragilité qui parvienne à s'extraire de leur condition !"

Un matériau de travail

C'est en 2017 que naît, après deux ans de maturation, un tour de chant Calamity Jane vie et aventure en coproduction avec le Safran et le Cinétheact, et mis en scène par Alexis Desseaux. Sur scène, Sidonie est accompagnée à la guitare, au violon traditionnel et aux stompbox par les chanteurs et musiciens Florent Dion et Clément Daniel. "Ils ont également un rôle à jouer dans cette histoire : Clément interprète un vieux manager véreux et Florent un Indien élevé chez les Blancs."

Le tour de chant alors présenté dans le cadre du festival Chants d'elles évolue ensuite vers une version théâtralisée et musicale : "Nous préparons actuellement la version définitive qui verra le jour lors d'une résidence à la chapelle St Louis fin octobre 2019". Pour ne pas sombrer dans les écueils, Sidonie et ses musiciens évitent délibérément le registre country. "Les chansons choisies sont issues du répertoire populaire. On peut entendre les Doors, Léonard Cohen, Eurythmics : des morceaux arrangés de manière traditionnelle. Les textes collent à l'état d'esprit de Calamity. J'ai imaginé ce spectacle comme une confession, elle nous livre une part de ses émotions."

Marthy Canary Burke. Vie et aventure de Calamity Jane par elle-même, traduction de l'anglais par Sidonie Dève. Éditions Feu ardent. 7€. En vente à l'issu des représentations mais aussi sur Priceminister et à l'Armitière.

