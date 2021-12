Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen terminent la Coupe des Bains par une victoire contre Chamonix

Après les deux grosses performances contre Fribourg et Genève, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) disputaient un ultime match dans cette Coupe des Bains et ils se sont imposés sur le score de 5-4 après prolongations, samedi 31 août 2019.

Les jaunes et Noirs auront menés rapidement grâce à des buts de Maurin Bouvet et Chad Langlais pour terminer le premier tiers-temps à 2-0. À la fin du 2e tiers-temps, les joueurs de Fabrice Lhenry menaient toujours 4-2 après deux nouveaux buts signés Nicolas Deschamps et Loïc Lampérier.

Les Rouennais allaient ensuite se faire rejoindre par les Pionniers qui poussaient les Dragons en prolongations et un dernier but d'Anthony Guttig pour offrir la victoire à ses coéquipiers.

Les Normands disputeront leur prochain match amical au Coliseum d'Amiens, mardi 3 septembre 2019.

