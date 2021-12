Caen. Caen : le réaménagement de la rue d'Auge, un projet nécessaire

Le quartier de la gare de Caen (Calvados) est en plein changement. Il y a eu l'arrivée du tramway, et c'est maintenant au tour de la rue d'Auge d'être rafraîchie. Elle s'étend de la rue de Falaise à la place de la Demi-Lune et constitue un axe majeur de la ville. Elle va être réaménagée au cours des prochaines années.

Avant ça, des réunions publiques se sont tenues pour recueillir l'avis des habitants. Les deux premières rencontres ont eu lieu en mai et juillet 2019 pour établir un diagnostic et esquisser le projet. La prochaine rencontre aura lieu le 25 septembre.

Un endroit important

Un "manque de végétation", "un sentiment d'insécurité", "une mauvaise circulation", "un quartier laissé à l'abandon"... De nombreux points négatifs sont ressortis des tables rondes organisées en mai avec les habitants du quartier. Un des principaux axes de changement sera l'amélioration de la circulation : des pistes cyclables vont être aménagées. Longues à l'heure actuelle de 650 mètres, elle s'étendront sur plus de 2,5 kilomètres à l'avenir. Les stationnements vont quant à eux être réduits pour laisser place aux pistes cyclables et à la végétation, une des demandes formulées par les habitants. Le nombre d'arbre va plus que doubler et il y en aura de tous les côtés de cette rue.

La troisième et dernière réunion publique se tiendra le mercredi 25 septembre et aura pour but d'échanger sur les solutions retenues jusqu'à maintenant, le coût de l'aménagement et d'établir le planning prévisionnel des travaux de réaménagement.

