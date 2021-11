Alençon. Mercredi 21 août 2019 : dernier jour d'Alençon-Plage

Ça sent la fin des vacances qui approche : mercredi 21 août 2019 est la dernière journée d'Alençon-Plage. Cette animation estivale a débuté le 25 juillet, installée au parc des Promenades, derrière l'hôtel de ville d'Alençon (Orne). Avec quelques jours de canicule, mais aussi un mois d'août assez maussade.

Au programme : concerts, cinéma en plein air, mais aussi l'accro-voile et des tournois sportifs et tout simplement du sable et des jeux d'eau. D'année en année, le succès de cette attraction gratuite ne se dément pas :

Ultime séance de bronzage à Alençon-Plage. - Eric Mas

Alençon-Plage propose une soirée de clôture en musique avec Le Balluche de la Saugrenue, mercredi 21 août à partir de 19h30 et jusqu'à 22h.