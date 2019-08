Jeux de chaises musicales dans The Voice

Tendance Ouest a écrit :

Seine-Maritime : un motard flashé à 205 km/h sur une départementale

Le mercredi 21 août 2019, en fin d'après-midi, les gendarmes ont intercepté un motard pris en excès de vitesse sur une départementale à proximité de Saint-Crespin (Seine-Maritime), entre Rouen et Dieppe. Photo à l'appui, les militaires ont flashé le pilote à une vitesse de 205 km/h au lieu des 80 km/h réglementaires sur cet axe. Avec une vitesse retenue de 194 km/h, le motard perd six points sur son permis mais il risque aussi trois ans de suspension de permis, 1500€ d'amende et la confiscation de sa moto.

