Journée du don d'organe

les équipes hospitalières incitent chacun a en parler avec ses proches, pour éviter toute tergiversation lorsqu'une décision de don doit être prise. A l'hôpital d'Alençon en 2010 : 21 personnes ont pu être sauvées grâce à 7 donneurs, mais 4 familles se sont opposées à d'autres dons. Elles étaient 6 à s'opposer, l'an dernier...

Vous pouvez aller discuter du don d'organe, ce vendredi, avec les personnels hospitaliers et aller chercher votre carte de "donneur" : au centre commercial Carrefour d'Alençon, et dans les hôpitaux de Flers, L'Aigle, Mortagne, et Mamers.

Ecoutez ci-dessous Stéphanie Arméta-Bérard, coordinatrice du Don à l'hôpital d'Alençon :