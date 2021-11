Caen. Bonne table à Caen : une "Virgule" de fraîcheur dans l'assiette

Lunettes de soleil sur le nez, robe d'été, et pause déjeuner avec des amis, tout se prêtait à s'arrêter au Virgule Café, place du théâtre à Caen (Calvados,) en ce midi estival. Sous ces fortes chaleurs, inutile de me regarder la carte avec l'assiette de frites, le faux-filet ou encore le rougail saucisses du jour... L'ardoise de différentes variétés de salades me fait de l'œil. Cinq choix s'offrent à moi : salade du chef, biquette, italienne, fraîcheur et landaise.

Légumes de saison

Je choisis la totale végétarienne (la salade fraîcheur) et ses légumes frais, composée de tomates, aubergines grillées, concombre, noix et quelques morceaux de feta. Total régal, sans oublier l'assaisonnement ! Ni trop, ni pas assez ! Je dévore mon assiette en pensant déjà au dessert. J'opte pour la classique crème brûlée. Côté budget, le rapport qualité-prix de cette brasserie est très correct. La formule entrée + plat ou plat + dessert est à 11,50€. La formule complète s'élève à 14,50€. Et en plus, les propriétaires sont très sympas ! Je reviendrai, promis.

Virgule Café, 21 Rue des Jacobins à Caen. Tél : 02 31 38 88 84.

