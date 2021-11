Rouen. Métropole de Rouen : nouvelle appli en septembre pour le réseau Astuce

Les utilisateurs du réseau Astuce, dans la Métropole de Rouen (Seine-Maritime), vont bientôt pouvoir profiter d'une nouvelle application sur leur smartphone. Elle doit sortir "dans le courant du mois de septembre 2019", explique la Métropole Rouen Normandie (MRN).

Soixantaine de testeurs

C'est elle qui a décidé de reprendre en main l'application du réseau Astuce, à la place de la TCAR, "pour y ajouter une dimension multimodale dans le cadre de Tiga", Territoire d'innovation de grande ambition, un concours national auquel participe la MRN. C'est dans ce même esprit qu'avait déjà été repensée l'application du réseau Astuce au mois de mars 2019.

Baptisée "My Astuce", cette application a été testée du 8 juillet au 8 août 2019 par une soixantaine de testeurs, la moitié en interne à la MRN, mais aussi par les exploitants du réseau, des abonnés à l'application actuellement et des déficients visuels.

"Nous attendons encore les retours de tous les testeurs pour voir les bugs qu'il faudrait lever dans l'application", poursuit la MRN qui a confié la réalisation de cette application à la société Instant system, basée à Valbonne, à côté de Nice.

Application multimodale

Si l'application propose toujours la réalisation d'itinéraire pour les utilisateurs des métros, Teor et bus, les trajets à vélos et en voitures sont intégrés. Les parking relais et les bornes de recharge électriques seront prochainement intégrés à l'application.