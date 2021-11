Agon-Coutainville. Drame de Coutainville : entre émotion et questionnement

À Agon-Coutainville, dans la Manche, l'émotion était encore vive ce mardi 13 août au matin après le drame survenu la veille. Trois enfants âgés de 7, 9 et 13 ans sont morts après qu'une vague ne fasse chavirer l'embarcation sur laquelle ils se trouvaient avec leurs parents, qui ont pu être sauvés. Un bateau de type promenade de 5 mètres 50 dont le moteur est tombé en panne.

Sur ce secteur d'Agon, la mer, là aussi, peut être un espace dangereux, selon Jean Marie-Choisy délégué départemental de la SNSM:

Les plaisanciers locaux se demandent pourquoi ils ont ainsi pris la mer, alors que les conditions étaient mauvaises. Serge, par exemple, s'interroge:

A Gouville-sur-mer (Manche), au camping municipal où résidait l'été cette famille depuis maintenant trois ans, l'ambiance était bien terne sous un ciel ardoise. Écoutez la maire de la commune Béatrice Gosselin :

Place maintenant à l'enquête, ouverte par le parquet de Coutances (Manche), "un examen de corps des trois enfants a été réalisé cet après-midi. Il ressort des conclusions du médecin légiste que la cause du décès est imputable à un syndrome asphyxique. Au regard de ces conclusions, aucune autopsie ne sera réalisée" annonce cet après-midi le procureur de la république de Coutances (Manche).

Selon des premières auditions des occupants du bateau et des témoins directs de la scène, lors d'une "manœuvre de retour de la vedette vers la plage, le moteur s'est enrayé et une vague a fait chavirer l'embarcation, propulsant les adultes dans l'eau et piégeant les enfants à l'intérieur de la cabine" selon cette même source.

"L'embarcation sera expertisée prochainement afin de vérifier son état et sa conformité aux règles de navigation" selon le procureur.