Rouen. Football (N1) : QRM accroche un bon point à Bourg 

Après avoir perdu la semaine passée déja sur la pelouse de Bourg-en-Bresse 1-0, cette fois-ci, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole ont fait match nul 0-0 ce vendredi 2 aout 2019 lors de la 1ère journée de National. Avec une meilleure entame de match, les Rouges et Jaunes auront réussi à garder leur cage inviolée mettant parfois en difficulté les locaux mais le manque de justesse technique aura empêché les joueurs de Manu Da Costa de repartir avec les trois points de la victoire. Lors de la prochaine journée, les joueurs de QRM recevront l'équipe de Dunkerque pour la première sortie de la saison au stade Robert Diochon, vendredi 9 aout 2019.

