Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole éliminé de la Coupe de la Ligue

Le match.

Pas descendu du bus en première période, Quevilly Rouen Métropole va encaisser un but logiquement dès la 20ème minute par Lacour qui reprend un dégagement envoyé dans l'axe par le portier normand Souchaud (1-0, 20'). Réduits à 10 dans la foulée suite à une faute sur Richard Samnick de Ribelin à la 27ème minute, les locaux subiront les attaques des joueurs de Manu Da Costa dans une seconde mi-temps bien meilleure mais l'inefficacité normande aura eu raison des Rouges et Jaunes qui s'inclinent sur la plus petite des marges après avoir évolué à 11 contre 9 en fin de match.

📝 La conférence de presse de Manu Da Costa après l'élimination de QRM en @CoupeLigueBKT (1-0).

🔗 https://t.co/nIK887wRdx pic.twitter.com/e0aB4tfTic — Quevilly Rouen M. (@QRM) July 26, 2019

La fiche.

Bourg-en-Bresse 1 - 0 Quevilly-Rouen Métropole (MT : 1-0)

Arbitre : M. Varela

Buteurs : Bourg-en-Bresse : Lacour (20')

Avertissements : Bourg-en-Bresse : Nsimba (82') / QRM : Pianelli (3'), Laura (18'), Mendy (30').

Expulsions : Bourg-en-Bresse : Ribelin (27'), Nsimba (84') / QRM : Mendy (30').

Bourg-en-Bresse : Pichot, Lacour, Camara, Romany, Irep, Ribelin, Sacko (Dunand 62'), Nsimba, Khous, Lemb, Anani (Nabab 57').

QRM : Souchaud, Pianelli (Nomel 46'), Diarra, Samnik (cap), Boyer, Oliveira (Macalou 85'), Sanson (Daury 78'), Traoré, Guell, Beneddine, Laura.

Place désormais au championnat de National 1 pour QRM. Il débutera vendredi 2 aout 2019 sur la pelouse de... Bourg-en-Bresse. Là, il y a revanche !