Saint-Sulpice-sur-Risle. Normandie : La manufacture d'aiguilles Bohin se développe à l'international

Voilà 18 mois que Audrey et Fabien Régnier, un couple de trentenaires, ont repris la manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle, près de l'Aigle (Orne). Dans des bâtiments classés monuments historiques, avec des machines vieilles de plus de 100 ans, dans un endroit reculé, avec nos 3 enfants, souligne en plaisantant Audrey, en charge de la communication et du marketing de l'entreprise.

Des millions d'aiguilles

Bohin produit plusieurs millions d'aiguilles annuellement, 2500 références d'une qualité exceptionnelle, pour des clients très exigeants. Surfant sur le " do it yourself " et sur l'image du " Made in France ", le couple est en train de donner un coup de neuf à Bohin.

Les bâtiments -classés- de la Manufacture Bohin. - Eric Mas

Le logo plus moderne est davantage lisible, le drapeau tricolore a fait une discrète apparition sur ses produits dont les pochettes permettent désormais à l'acheteur de savoir quel ouvrier a fabriqué les aiguilles qu'il achète ! Des clients désormais choyés par l'entreprise, notamment sur les réseaux sociaux...

C'est aussi la digitalisation de l'entreprise qui est en cours (l'inventaire se fait encore aujourd'hui sur des fiches en carton !) avec aussi un site internet de e-commerce. C'est aussi désormais des " collections " de mercerie chaque année. Les clients passionnés en raffolent. C'est enfin un effort sans précédent en direction de l'export, de l'Allemagne aux États-Unis, en passant par l'Asie et l'Afrique. Fabien Régnier, qui dirige Bohin avec son épouse :

C'est ce développement de l'entreprise qu'Hervé Morin, président de la région Normandie, est venu constater sur place jeudi 1er août 2019. Alors que le marché français reprend doucement en 2019 après une année 2018 difficile, depuis le début de 2019, Bohin, c'est + 40 % à l'export !

Les machines de fabrication des aiguilles. - Eric Mas

Cette progression est le résultat d'une présence régulière aux États-Unis, en Allemagne, ou d'une récente tournée au Japon. Bohin a aussi des projets de partenariat avec d'autres entreprises normandes du secteur textile. Autre projet : un label en cours d'entreprise du patrimoine vivant.

Des tablettes tactiles pour la visite des enfants. - Eric Mas

Bohin, c'est aussi un espace-musée géré avec 2 salariés, avec visite de ses ateliers, qui accueille 20.000 visiteurs par an et génère 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il reste ouvert tout cet été 2019. Avec, et c'est nouveau : des tablettes tactiles pour occuper les enfants de façon ludique, avec une enquête à résoudre, et de la réalité augmentée, pendant la visite de leurs parents.

