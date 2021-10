Caen. Tramway de Caen : pourquoi certains voyageurs grincent des dents ?

Après l'euphorie d'une inauguration sous haute couture samedi 27 juillet dernier, le nouveau tramway de Caen (Calvados) a été la cible de nombreuses critiques. D'abord d'un point de vue acoustique mais aussi et surtout par l'attente provoquée par quelques dysfonctionnements de circulation. Mais d'où ça vient ?

Des capteurs pas encore opérationnels

"Ce sont des problèmes de signalisation à certains carrefours. Parfois, le tramway n'est pas détecté ou bien il l'est, mais trop tard. Tant que le tram n'a aucun signal sur son feu monochrome, il est interdit d'avancer", explique Martin Oden, coordinateur général de tramcités, mandataire de la main-d'œuvre de Caen la Mer.

Parfois, sur certaines intersections, les feux tricolores pour les voitures sont à l'orange clignotant, les feux piétons ne fonctionnent pas et le tramway est à l'arrêt. Ce qui provoque un flou total dans le système de priorité.

"Contrairement à l'ancien TVR, la rame ne peut pas sortir des rails. Donc quand le feu ne passe pas, l'ensemble du réseau tramway est bloqué. Actuellement, cela arrive une dizaine de fois par jour sur différents carrefours. Cela peut aller d'une à 10-15 minutes d'immobilisation".

La difficulté est donc de repérer quels sont les carrefours qui posent problème parmi les 90 du réseau tramway (contre 60 avec l'ancien TVR). "C'est assez aléatoire même si à Ifs et la Guerinière on a souvent des difficultés. À nous d'identifier toutes les causes de dysfonctionnements".

Être prêt pour la rentrée

L'enjeu est désormais que tout soit résolu pour la rentrée prochaine. "On est les premiers désolés pour les voyageurs. L'idée est de résoudre les problèmes le plus rapidement possible et que la totalité du réseau soit fluide pour la rentrée", histoire d'accueillir de la meilleure des manières les 34 000 étudiants qui transiteront à Caen.

