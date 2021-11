Caen. Un nouveau périphérique à Caen... pour les vélos !

Tout le monde connaît le périphérique de Caen (Calvados) mais connaissez-vous le périph'vélo ? La ville de Caen a décidé, dans sa "politique globale de transports" comme le rappelle le maire, Joël Bruneau, de développer de nombreux aménagements cyclables. "Un des axes importants de la politique cyclable est le déplacement, indique Nicolas Joyau, adjoint au maire chargé du renouvellement urbain. C'est pour cela que nous avons voulu créer le "périph'vélo" qui est un circuit fermé et sécurisé".

4,5 km déjà praticables

Pour l'instant il n'existe qu'un tiers de ce circuit. Le tronçon praticable s'étend sur 4,5 km, des Rives de l'orne jusqu'à la rue de Bayeux et il est signalé par de la peinture jaune au sol "les cyclistes ont vraiment apprécié la couleur sur la piste car ils se sentent plus visibles". D'ici la fin de l'année, une nouvelle partie devrait être utilisable au niveau du boulevard Jean Moulin et de la vallée des jardins. À terme, ce périphérique devrait faire une quinzaine de kilomètres.

Des bornes et des pompes

Sur la partie du circuit déjà accessible, des bornes ont été installées avec le temps de trajets estimés vers les principaux lieux de la ville comme le centre-ville, la prairie, ou le Mémorial. À côté, des pompes sont positionnées pour que les cyclistes puissent regonfler leurs pneus. Alors, avis aux amateurs de vélos, sur ce périphérique, ça ne devrait pas trop bouchonner !

