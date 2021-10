Caen. Caen la mer achète 23 rames de tramway à Alstom pour 51,5 millions d'euros

En marge d'une présentation tournée vers la rupture de contrat qui lie la communauté d'agglomération Caen la mer (Calvados) à la Société concessionnaire du transport sur voie réservée (STVR) jusqu'en 2030, deux élus de l'agglomération calvadosienne, Joël Bruneau et Rodolphe Thomas, ont annoncé qu'une commande avec Alstom était en cours d'élaboration, mardi 8 novembre 2016.

Mise en service fin 2019

Elle porte sur 23 nouvelles rames de tramway fer, longues de 34 mètres. Le coût de l'investissement avoisine les 51,5 millions d'euros. Elles pourront chacune transporter 210 personnes, au lieu de 130 actuellement. Elles devraient entrer en service en septembre 2019, une fois que les travaux de restructuration du réseau seront terminés.

Bien avant cela, Caen la mer doit signer d'ici la fin de l'année, un protocole d'accord global de désengagement avec la société STVR. La communauté d'agglomération doit ainsi verser 17,3 millions d'euros pour obtenir son désengagement. "C'est un sujet qui a duré depuis bien trop longtemps, il nous fallait prendre cette décision pour proposer le plus rapidement possible aux habitants un mode de déplacement efficace et sans dysfonctionnements réguliers comme c'est le cas aujourd'hui", assume Joël Bruneau, président de Caen la mer.

