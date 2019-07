Nuit des étoiles près de Fécamp : observer avec des amateurs avertis

La Nuit des étoiles 2019, 29e édition, a pour thème "De la pierre à l'étoile", à l'occasion des cinquante ans de la mission Apollo 11 et la présence de l'Homme sur la lune. L'événement est organisé partout en France les 2, 3 et 4 août. En Normandie, une petite quinzaine d'événements attendent le public.

Une soirée d'observation

Près de Fécamp (Seine-Maritime), le club d'astronomie de Toussaint est particulièrement actif. Ses adhérents, des passionnés avertis, se réunissent toutes les semaines. Samedi 3 août, le club propose une soirée d'observation ouverte au grand public. Les astronautes amateurs de Toussaint se tiendront à votre disposition pour vous faire découvrir la voûte étoilée à l'aide de leurs lunettes astronomiques et de leurs télescopes. Avec un peu de chance et une météo clémente, il sera possible d'observer une des étoiles filantes que forment dans le ciel les petites météorites extraterrestres lorsqu'elles viennent se consumer dans l'atmosphère de la Terre.

"De la pierre à l'étoile"

Il y a cinquante ans, les astronautes des missions Apollo collectaient à la surface de la Lune les premières pierres extraterrestres. Près de 380 kilos de cailloux, ainsi que de la poussière, ont été ainsi recueillis et soigneusement conservés dans des laboratoires stériles. Trois sondes automatiques soviétiques sont venues agrandir cette collecte de quelques centaines de grammes entre 1970 et 1976 grâce au programme Luna.

Il a fallu attendre ensuite 30 ans et les sondes spatiales Stardust en 2006 et Hayabusa en 2010 pour ramener sur notre planète des poussières, provenant cette fois de comètes et d'astéroïdes, afin de les analyser en laboratoire. Et aujourd'hui, les sondes Hayabusa 2 et OSIRIS-REx sont en orbite autour de deux astéroïdes, Ryugu et Bénou, avec pour mission d'y prélever quelques grains de poussière et de roches pour les ramener sur Terre en 2020.

Nuit des étoiles du club d'astronomie de Toussaint. Samedi 3 août 2019 à partir de 21 heures à la salle de l'Epinay à Toussaint. Entrée gratuite.

