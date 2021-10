Maromme. Canicule : les anciens se tiennent au frais

Les températures dépassent largement les 30°c à Maromme dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime), depuis mardi 23 juillet 2019. Elles se rapprochent même des 40°c, jeudi.

Madeleine Lucchini, 94 ans et pleine d'énergie, prend ses précautions à l'EPHAD le Village des Aubépins. Elle se tient au frais, volets fermés dans sa chambre. "Je ne vais pas créer des occasions de sortir pour être indisposée avec la chaleur. On peut avoir une réaction et après, on le paye cher", explique-t-elle. Bien entourée par le personnel, elle a aussi fait ses réserves dans son petit frigo personnel. "J'ai mes bouteilles au frais, qui m'attendent, tout est bien."

Des menus adaptés

Car c'est bien l'une des difficultés avec les personnes âgées qui ressentent peu la soif. "On utilise des petites combines, explique Charles Podevin, le directeur adjoint de l'établissement. On met du sirop pour leur donner envie de boire." Les menus aussi ont été adaptés pour apporter de la fraîcheur et de l'eau. "On essaie d'avoir du melon ou de la pastèque pendant les repas pour hydrater au maximum les résidents."

Le personnel est aussi particulièrement mobilisé, à tous les niveaux. Personnel soignant mais aussi administratif ou d'entretien redoublent de vigilance. "On repère ceux qui souffrent le plus et on les invite à passer du temps dans les salles climatisées que l'on a à tous les étages."

Des efforts qui sont compliqués pour ce personnel, très sollicité. Ils sont six pour 80 résidents. "On fait, avec les mêmes moyens, plus de choses dans ces périodes-là. Il y a donc un épuisement pour le personnel."

Heureusement, les températures doivent chuter et redevenir supportable vendredi 26 juillet 2019.

