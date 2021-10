Rouen. Mamoudou Barry : "une agression raciste" pour l'avocat de la famille

Un jeune homme, né en 1990, a été interpellé à Rouen (Seine-Maritime), lundi 22 juillet 2019, vers 9h30. De nationalité turque, il est soupçonné d'être l'auteur de l'agression mortelle contre Mamoudou Barry, vendredi 19 juillet. Le suspect a "des antécédents psychiatriques", selon une source policière, et est déjà connu des services pour des infractions à la législation liées aux stupéfiants.

La victime, un enseignant-chercheur guinéen de l'université de Rouen, a perdu la vie samedi 20 juillet 2019, des suites de ses blessures.

• Lire aussi. Racisme et homophobie dans les stades : une "fiche de signalement" en France



Le caractère raciste indiscutable

"On peut se réjouir de cette interpellation", a réagi l'avocat de la famille de la victime, Jonas Haddad, qui insiste sur le caractère raciste des faits. "Il roulait doucement, près d'un arrêt de bus, et on a commencé à l'insulter en disant qu'on allait 'niquer des noirs'", détaille le conseil. "Il est sorti de sa voiture et c'est là qu'il a commencé à recevoir des coups de poing." Une mauvaise chute provoque ensuite un écoulement de sang important. L'universitaire perd la vie deux jours plus tard au CHU de Rouen.

• Lire aussi. Mort de Mamoudou Barry à Rouen après son agression



Le crime s'est déroulé peu de temps avant la finale de la Coupe d'Afrique des nations, le vendredi soir. Mais rien ne permet de faire le lien entre les deux évènements. "Moi, je ne le ferais pas", insiste l'avocat. "C'est un crime raciste. Le lien avec un match de foot, ce n'est pas notre sujet. Ceux qui essayent d'instrumentaliser, ce n'est pas le moment."

Il entend en tout cas être très ferme avec l'agresseur et espère pouvoir obtenir la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 30 ans. Le motif raciste constitue une circonstance aggravante de l'assassinat.

Une marche blanche doit être organisée, vendredi 26 juillet 2019, en hommage à la victime.

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: le match Dijon-Amiens interrompu quelques minutes après des cris racistes