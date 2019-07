Mort de Mamoudou Barry à Rouen après son agression le soir de la finale de la CAN 

Selon l'AFP, Mamoudou Barry, jeune Guinéen marié et père de famille de 31 ans a été agressé à Canteleu, dans la banlieue de Rouen (Seine-Maritime) dans la soirée du vendredi 19 juillet 2019. La victime a été hospitalisée au CHU de Rouen, où elle est décédée des suites de ses blessures, le samedi 20 juillet 2019. Le jeune homme était enseignant-chercheur à l'Université de Rouen-Normandie, et avait soutenu une thèse de droit en juin dernier.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé son soutien aux proches de la victime.

Tout est mis en œuvre pour identifier et interpeller l'auteur de l'agression qui a coûté la vie à #MamadouBarry.

Il appartiendra à la Justice de faire toute la lumière sur cet acte odieux.

Mes premières pensées vont à ses proches dont je partage l'émotion et l'indignation. — Christophe Castaner (@CCastaner) July 21, 2019

Le soir de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations

Mamoudou Barry rentrait chez lui en voiture avec son épouse vendredi, quand son agresseur l'a pointé du doigt en disant : "Vous les sales noirs, on va vous niquer ce soir", a relaté Kalil Aissata Kéita, enseignant chercheur à l'Université de Rouen, lui aussi Guinéen et "ami proche" de la victime d'après les sources de l'AFP. Ce soir-là, l'Algérie et le Sénégal s'affrontaient en finale de la coupe d'Afrique des nations de football, au Caire. Selon Kalil Aissata Kéita, l'agresseur était "de type maghrébin" mais "on ne sait pas si c'est un Algérien". Pour lui, ça ne fait aucun doute, c'est bel et bien une "agression raciste". Les faits se seraient produits "entre 20h et 21h" selon le procureur de Rouen Pascal Prache.

Le neveu de Mamoudou Barry et ses proches sont en deuil.

Le neveu de Mamoudou Barry et ses proches sont en deuil.





Une enquête est ouverte

"Les investigations sont en cours. Les auditions et vérifications devraient permettre de préciser le déroulement des faits", a déclaré le procureur de Rouen Pascal Prache dans un message à l'AFP. Kalil Aissata Kéita et des amis de Mamoudou Barry ont ouvert une cagnotte en ligne pour aider au rapatriement du corps de la victime en Guinée et "accompagner sa femme et sa fille".

