Orne : de nouveaux outils pour lutter contre les frelons asiatiques

La plateforme de déclaration des nids de frelons asiatiques mise en place dans l'Orne permet de déclarer les nids pour obtenir rapidement l'intervention d'un professionnel et de bénéficier d'éventuelles aides financières du département et de la commune concernée pour la destruction. Le site propose également des conseils pour identifier les frelons, les nids et les endroits les plus susceptibles d'être colonisés.

Le frelon asiatique est une espèce invasive, présente en France depuis avant 2005 et qui présente un risque réel pour l'apiculture et pour la biodiversité. C'est principalement dû au fait qu'il n'a pas de prédateurs en France. Il est un gros consommateur d'insectes, notamment d'abeilles, dont les représentantes européennes sont particulièrement vulnérables à ses attaques.

Un frelon asiatique vu de près - Isabelle Le Duc

Le frelon asiatique se reconnaît à sa couleur, majoritairement noire. Plus petit que son cousin le frelon européen, il est également beaucoup plus agressif envers l'homme. Ne tentez jamais de détruire un nid vous-même, au risque de déclencher une attaque collective très dangereuse. Trois personnes sont décédées l'an dernier en Normandie suite à des attaques de frelons asiatiques, toujours liées à la présence d'un nid à proximité.

Afin d'éviter un maximum d'accidents cette année, des réunions d'information ont également été organisées :

• Le mercredi 10 juillet à 19h à Juvigny-Val-d'Andaine (Salle du CIDPA).

• Le jeudi 11 juillet à 19h à Passais-Villages (Salle des associations).

• Le lundi 22 juillet à 19h à L'Aigle (Salle Michaux – Avenue Comtesse de Ségur).

• Le mardi 23 juillet à 20h à Vimoutiers (Mairie - Salle du conseil municipal).

• Le mardi 27 août à 18h30 à Flers.

• Le mercredi 4 septembre à 20h à La Ferté-Macé (Mairie - Salle des mariages).



L'intervention d'un professionnel équipé est nécessaire pour se débarrasser d'un nid de frelons asiatiques - Sandrine Siméon

Frelons asiatiques : signalez les nids sur www.frelonasiatique61.fr ou par téléphone au 02 33 80 38 22. Pour les autres départements normands : Eure, Seine-Maritime, Calvados, Manche.

