Rouen. Billets de train chez les buralistes : la Normandie région test

Des expérimentations locales ont été déjà été menées par la SNCF et la Confédération des Buralistes pour vendre des billets de train dans les bureaux de tabac. Cet été 2019, ce système va être testé à plus grande échelle dans cinq régions françaises, dont la Normandie.

"Aller chercher les clients là où ils sont"

Les buralistes concernés auront à leur disposition une application sur smartphone ou tablette et une imprimante. La SNCF et les professionnels identifient actuellement "les besoins des territoires et les buralistes intéressés" précise l'entreprise de transport. Pour le moment, aucun détail n'a été communiqué sur le déploiement précis de ce dispositif. "Cinq à six bureaux de tabac devraient être choisis par la confédération dans le département, probablement en zone semi-rurale" indique Christian Seuret, président de la chambre syndicale des buralistes du Calvados. "C'est une bonne chose pour le consommateur, puisque les tabacs sont ouverts six à sept jours sur sept, de 7 heures à 20 heures", ajoute-t-il.

La SNCF entend en effet, par cette expérimentation, "aller chercher les clients là où ils sont". Pour le groupe, "les buralistes incarnent le commerce de proximité, aux horaires souvent très étendus et avec un très fort maillage territorial.". On dénombre 24 500 bureaux de tabac dans toute la France.

• Lire aussi. Pétition pour garder ouverts les guichets en gare d'Alençon

• Lire aussi. Des milliers de cheminots dans la rue à Paris contre une réforme "rouleau compresseur"

• Lire aussi. Normandie : le nouveau technicentre SNCF en partie opérationnel