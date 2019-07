 Normandie : le nouveau technicentre SNCF en partie opérationnel

L'inauguration a eu lieu en grande pompe, vendredi 5 juillet 2019. Il faut dire que le ferroviaire est au cœur de la politique régionale, portée par Hervé Morin depuis son élection à la tête de la Normandie. Ce technicentre de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), gigantesque atelier en deux bâtiments, doit permettre d'assurer la maintenance des trains qui circulent entre Paris et la Normandie, en particulier des Régiolis, des TER2N NG et des futurs Omneo, les nouveaux trains commandés par la Région à Bombardier et dont l'exploitation doit débuter, début 2020. "Cet atelier est unique en France pour les trains régionaux. Avec davantage de maintenance faite en Normandie, il y aura aussi davantage de trains disponibles pour les Normands", détaille Jean-Philippe Dupont, directeur régional de la SNCF.

Hervé Morin, en visite sur l'atelier de maintenance. - Pierre Durand-Gratian

C'est vrai que le bâtiment est ultra-moderne. L'atelier de près de 11 000 m2 est équipé d'énormément de baies vitrées qui permettent de travailler à la lumière naturelle. Il correspond surtout mieux aux exigences actuelles pour la maintenance. "On passe d'un atelier historique construit en 1883 et pensé pour des trains à vapeur à un atelier de 2019 pensé pour des trains actuels", détaille Jérémy Champeval, en charge de la conception du bâtiment et responsable de l'ancien atelier. Les différents organes à l'époque se plaçaient sous les trains alors que la plupart se situent désormais en toiture. Le nouvel atelier a donc été pensé pour que les cheminots puissent facilement y accéder.

Des accès aux toitures permettre de faciliter le quotidien des cheminots. - Pierre Durand-Gratian

Du mieux dès 2020 sur le réseau normand

L'atelier bénéficie également d'avancée en termes de développement durable avec une consommation de chauffage qui devrait être divisée par cinq grâce à une meilleure isolation des lieux et un éclairage avec des ampoules LED.

La seconde brique du technicentre doit être achevée d'ici la fin de l'année 2019 pour l'accueil des Omneo. Montant de la facture : 70 millions d'euros financés pour 50 millions par la Région Normandie. D'autres travaux doivent intervenir en bout de ligne. Des installations doivent être réalisées à Caen, avec notamment une fosse et une voie d'entretien, et au Havre. 500 millions doivent aussi être investis pour la rénovation des voies qui en ont besoin et les 40 nouveaux trains doivent tous circuler progressivement dès le début de l'année 2020. "J'espère qu'on va voir dès 2020 que les choses s'améliorent", conclut Hervé Morin.

A LIRE AUSSI.

[photos et vidéo] Découvrez les futurs trains normands Omneo Premium

Les 40 nouveaux trains Paris-Normandie désormais connus

Nouveaux trains normands : l'aménagement intérieur se précise