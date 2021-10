Caen. Un trampoline park a ouvert ses portes à Mondeville

Après l'ouverture de Normandy Park à Bretteville sur Odon en décembre dernier, c'est à Mondeville (Calvados) qu'a ouvert un nouveau trampoline park, Let's jump, le 29 juin 2019. Si on se tourne plutôt vers les activités en extérieur en période estivale, ce park est entièrement climatisé. Et le petit plus cet été, c'est qu'il est ouvert 7 jours sur 7 !

Sept activités sur 1 900 m2

Le parc de loisirs propose évidemment des trampolines géants pour effectuer vos plus belles pirouettes, mais il offre également des jeux variés. Entre la faucheuse infernale, le parcours ninja et la balle aux prisonniers, vous aurez de quoi faire ! À vous de montrer vos talents cachés de sportif ou de cascadeur ! À partir de 5 ans.

Let's jump, 20-22 Rue Henry Spriet, 14120 Mondeville. Tél : 02 50 85 78 68. À partir de 8€/personne.

