Ambiance pirate au Jolly Roger

Le 27 mai 2019, Guillaume Mulois et Vincent Vaultier ont ouvert les portes de leur bateau pirate The Jolly Roger, nouveau bar dans le centre-ville de Caen (calvados). "Après plusieurs mois de travaux, nous avons transformé l'ancien CHIC en un véritable pub aux allures d'un bateau pirate. Nous proposons plus de 50 rhums différents et 20 rhums arrangés.", explique Guillaume. Des planches apéros, du vin et des cocktails sont également à la carte.

Pratique. Ouvert du mardi au samedi de 16h30 à 1h. 19 rue des Prairie Saints Gilles. 14 000 Caen.

