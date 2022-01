Finale de la Prévention Routière

Les 50 meilleurs écoliers ont disputé la finale départementale, ce mercredi 13 juin après-midi à Mortrée. Au programme : épreuve théorique, puis pratique sur piste, et épreuve de maniabilité à vélo.

Médailles, coupes et vélos, étaient à gagner et le vainqueur est Hugo Lecardronnel de l'école Anne Franck d'Argentan, devant Romaric Lebrec de Rânes, et Samuel Lebon de Putanges.

Ecoutez ci-dessous:

Philippe Delachaussé, directeur de la Prévention Routière de l'Orne :

Dylan, élève au Pin la Garenne, et sa maman, Manuella.