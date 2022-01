Calvados : la contestation de la hausse du tarif des transports scolaires se poursuit

Selon eux, une réforme adoptée en mars dernier fait passer "cette participation annuelle de 24,50 euros pour un collégien ou un lycéen à 80, soit une hausse de 226%". Inacceptable pour les 20 conseillers généraux de l'opposition qui remettront le sujet sur la table le 25 juin prochain lors de la prochaine session. Ecoutez la réaction de l'un d'entre eux, Gilles Déterville dans le player ci-après.

Dans le Calvados, 36.000 jeunes dont 27.000 collégiens et lycéens, peuvent bénéficier des transports scolaires, un service quotidien subventionné par le Conseil Général, pour un coût de 10 millions annuels.

En réalité la participation annuelle était de l'ordre de 47,50 euros, et non de 24,50. Pour le Conseil général, "cette tarification n’avait pas évolué depuis plusieurs années et ne correspondait plus aux frais réels qui, compte tenu des diverses hausses, notamment celles du prix des carburants, de la TVA et du niveau de service, sont aujourd’hui évalués, en moyenne, à 860 euros par an par collégien ou lycéen".