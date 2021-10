Hors Normandie. Netflix prépare un film avec Meryl Streep, Ariana Grande et Nicole Kidman!

Imaginez un film où se côtoieraient les stars de Mamma Mia et Moulin Rouge avec une popstar... Netflix l'a fait!

Meryl Streep, Ariana Grande et Nicole Kidman joueront dans "The Prom", adaptation en film de la comédie musicale du même nom créée en 2016 et jouée à Bradway depuis fin 2018. Ce spectacle est un immense succès puisqu'il a déjà été nommé à 6 reprises aux Tony Awards (l'équivalent des Oscars dans le monde du théâtre). Il entamera une tournée nationale en 2021.

Pas besoin de prendre son ticket pour traverser l'Altantique afin d'y assister car il arrive à vous! Le film de cette comédie musicale commencera fin 2019 avant une sortie prévue sur la plate-forme de streaming à l'automne 2020.

L'histoire est celle d'un bal de fin d'année. Une lycéenne est interdite d'y participer car elle souhaite y emmener sa petite amie. Des stars de Broadway se mobilisent alors pour que la lesbienne puisse profiter de la fête comme tout le monde.

Le réalisateur du film n'en est pas à son premier essai, c'est Ryan Murphy. Il a déjà fait les séries à succès "Glee", "Nip/Tuck" et "American Horror Story".