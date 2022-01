L'amertume de Patrick Gomont

"J'ai beaucoup appris lors de cette campagne électorale, à la fois de la rencontre extrêmement riche avec les électeurs de la circonscription, mais aussi avec les méthodes parfois déloyales, pour ne pas dire incorrectes, d'un concurrent". Il n'a donc pas donné de consigne de vote pour le second tour.

"Ayant été mis en cause sur mon positionnement, mes valeurs et ayant été très touché par les propos irrespectueux proférés à l'encontre de ma famille et de celle de mon suppléant, je tenais simplement à rappeler par ce communiqué, mon attachement aux valeurs de droiture et d'honnêteté et ma volonté permanente de défendre l'intérêt général.

N'étant pas prioritaire des voix qui se sont portées sur mon nom, je tenais a apporter ces précisions pour que chacun, en son âme et conscience, puisse faire son choix."