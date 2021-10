Caen. Caen : l'église Saint-Pierre fermée les lundis, mardis et mercredis

À Caen (Calvados), les travaux se poursuivent au sein de l'église Saint Pierre, face au château. La réfection de la partie inférieure du beffroi démarre, avec l'installation de nouvelles poutres de soutènement. Une opération de précision, puisque ces pièces lourdes, pesant jusqu'à 1,5 tonne, devront passer par l'emplacement prévu pour accueillir les cloches.

Fermée la moitié de la semaine

L'église est donc fermée au public les lundis, mardis et mercredi jusqu'au 18 octobre 2019. Les permanences de confessions ne seront donc pas assurées les jours de fermeture. L'accès à la messe de 16 heures des mardis et mercredis se fera par la porte de la sacristie (face au coiffeur Emmanuel Touze), et par la porte de l'église les jeudis vendredis samedis et dimanches.

