Caen. La fin du chantier de l'église Saint-Pierre de Caen prévue en 2019

La tour de l'église Saint-Pierre à Caen (Calvados) va bientôt être rénovée. le chantier va commencer d'ici quelques semaines. À partir de janvier 2017 et durant 32 mois, les ouvriers s'activeront sur la restauration du clocher. Le chantier a été divisé en trois lots.

Le premier concerne la maçonnerie, les pierres de taille, les échafaudages et le Laboratoire. Le deuxième portera sur la charpente, la menuiserie, les cloches et l'installation du paratonnerre. Tandis que le dernier sera concerné par la serrurerie et la vitrerie.

Fin des travaux en 2019

La principale difficulté des travaux réside principalement dans la restauration de la flèche. D'après Daniel Lefevre, architecte des monuments historiques en charge du projet, "les travaux sur la flèche nécessitent un échafaudage autoportant", c'est-à-dire indépendant de la construction. L'architecte précise "qu'il est exclu par grands vents cette flèche doive supporter le poids d'un échafaudage".

Ces travaux, dont la fin est prévue au dernier trimestre de 2019, commenceront logiquement par le haut de l'édifice et redescendront progressivement jusqu'en bas afin de limiter l'impact des échafaudages sur la construction mais aussi d'éviter d'abîmer les parties tout juste rénovées.

"Ces travaux viseront à une restauration complète du clocher et des parties basses, autant pour les maçonneries, la charpente du beffroi, que les cloches et autres structures métalliques". Enfin, afin d'assurer la sécurité de l'édifice et sa propreté, le paratonnerre sera entièrement révisé, et des protections seront posées afin d'empêcher les entrées de volatiles. "Seules modifications apportées au plan original", précise l'architecte.

Une église malmenée par l'Histoire

En 1513, durant les guerres de religions, un groupe de protestants avaient pris position en haut de la tour pour tirer sur le château. La riposte catholique ne se fit pas attendre et des boulets de canon touchèrent la flèche. Restaurée définitivement en 1604, elle fut consolidée en 1688.

En 1770, ce fut la foudre et les grands vents qui endommagèrent à nouveau flèche et clochetons. Classée monument historique en 1841, des campagnes de restaurations eurent lieu cette année-là puis entre 1859 et 1860. En 1928 une nouvelle campagne de restauration visa le fut du clocher, 43m3 de pierres furent remplacés dans les piédroits moulurés des grandes baies et des baies aveugles.

Enfin les bombardements alliés de 1944 apportèrent leurs lots de destructions, la flèche s'effondra sur la nef, causant la destruction des voûtes occidentales. L'église fut reconstruite entre 1951 et 1954. On pourra bientôt y rajouter les dates de 2017 à 2019.

