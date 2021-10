Petit-Couronne. Petit-Couronne : des cheminées de l'ancien site Petroplus détruites

Une nouvelle étape franchie pour la reconversion de l'ancienne raffinerie Petroplus à Petit-Couronne (Seine-Maritime). Trois cheminées ont été détruites à l'explosif aux alentours de 15h40. Une quatrième devait également être détruite, mais elle est finalement restée debout.

Des anciens salariés

Cette destruction entre dans le cadre de la reconversion du site. Plusieurs dizaines de personnes avaient fait le déplacement pour l'occasion : de nombreux habitants, mais aussi plusieurs anciens salariés de la raffinerie. "Moi, j'ai travaillé 30 ans ici.", raconte Joël Dupret. "Ça fait un drôle d'effet et, quand ce seront les plus grandes, ça sera encore pire."

Ce sont les cheminées les plus "petites", allant tout de même jusqu'à plus de 100 mètres de haut, qui ont été détruites. La plus haute doit être démolie d'ici la fin de l'année. "On vient voir partir une partie de notre patrimoine, de notre vécu, de moments durs, de bons moments. Ça n'a pas toujours été facile.", se remémore Michel Bizet qui a travaillé dans la raffinerie pendant 32 ans.

Ce sont les quatre cheminées les plus petites du site qui devaient être détruites lors de cette opération. - Amaury Tremblay

Après les explosions, les cheminées sont tombées sur le site. - Amaury Tremblay

"C'est une page qui commence à se tourner.", poursuit-il, tout en regrettant que la reconversion du site prenne beaucoup de temps.

