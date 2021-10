Petit-Couronne. Seine-Maritime : Pétroplus poursuit sa reconversion vers la logistique

La reconversion de l'ancien site de la raffinerie Pétroplus à Petit-Couronne se concrétise. Valgo, chargé de la dépollution du site et de sa réhabilitation, vient de signer un partenariat avec l'investisseur d'immobilier logistique Gazeley. 30 hectares vont lui être cédés pour la construction de bâtiments orientés vers la logistique. Un partenariat officialisé alors que Valgo doit déposer au mois de juin le permis d'aménager la zone, pour des travaux qui doivent commencer au printemps 2020. "Gazeley contribuera activement à faire de PiC (Pôle innovation Couronnes, le nouveau nom donné au site de Pétroplus NDLR) une réussite, tant économique qu'humaine, en matière de réhabilitation de friche industrielle en France", selon François Bouché, PDG de Valgo.

Le parc d'activités économiques à dominante de logistique envisagé par Valgo doit s'étendre sur 52 hectares et permettre la création de 1000 à 1500 emplois à l'achèvement du projet, à la mi-2022.

Un chantier d'envergure

Le défi est de taille pour Valgo, qui travaille depuis 2014 à la dépollution et la reconversion du site. Un créneau sur lequel l'entreprise est devenue experte, avec ce qu'elle appelle le concept de "valgorisation". Il s'agit de la réalisation par la même entreprise de la déconstruction, du désamiantage et du déplombage du site, de la dépollution des sols et nappes phréatiques et de l'aménagement et de la valorisation foncière du nouveau site après les opérations. Dans le cas de Pétroplus, 50 000 tonnes d'installations sont dépolluées, décontaminées et démantelées, 50 000 tonnes de béton sont déferraillées et concassées. Valgo doit aussi pomper les restes d'hydrocarbures à l'interface du sol et dans les eaux souterraines. Expert sur ce secteur qui a le vent en poupe, Valgo a augmenté de 25% son chiffre d'affaires en 2018 à 70 millions et compte passer la barre des 100 millions d'euros en 2020.

