Un désaveu pour Jean-Yves Cousin

Marc Andreu, conseiller général PRG de Vire et maire de Saint-Germain-de-Tallevende, a réagi en ces termes à l'annonce des résultats du premier tour à Vire et dans son canton : "Jean-Yves Cousin avait fait de cette élection législative une histoire entre un homme et une circonscription. A Vire même, il perd dix points et Alain Tourret fait quasiment jeu égal avec lui. De plus, il l'emporte à Saint-Gemain-de-Tallevende, à Vaudry, à Roullours... C'est un coup de tonnerre, c'est un échec important et c'est un désaveu pour le député sortant."