Selon les estimations, le PS-Divers gauche pourrait obtenir entre 275 et 315 sièges. L'UMP hériterait de 230 à 270 sièges. Europe Ecologie-Les Verts : entre 12 et 16, le Front de gauche entre 13 et 18 Le Front national et le Modem seraient logés à la même enseigne avec entre 0 et 3 sièges.