Rouen. Baseball : les Huskies de Rouen commencent bien la deuxième phase

Dimanche 23 juin 2019, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) ont reçu les Cougars de Montigny pour le premier tour des play-offs du championnat D1 de baseball.

Rien n'arrête les Huskies

Face au deuxième de la poule B, les Huskies n'ont pas fait de détails. Dans le premier match, les Rouennais se font surprendre dès la deuxième manche dans laquelle les Cougars ouvrent le score, puis un 2e point leur permet de prendre un peu d'avance sur les Huskies.

Une avance qu'ils n'ont pas réussi à conserver très longtemps, car les Rouennais se réveillent et ne laissent plus rien passer en défense et ouvrent leur compteur à leur tour. Rouen s'impose finalement 4-2.

Dans le second match, les Cougars prennent également le match en main en ouvrant le score avec deux points dès la première manche. Mais rien n'impressionne les Huskies, qui marquent quatre points lors de la manche suivante. Un home run de David Gauthier avec les bases pleines permet scorer trois points. Les Huskies s'imposent de nouveau 11-3 pour le second match.

Au classement de ces play-offs, les Huskies sont deuxièmes avec sept victoires pour trois défaites, devancés par les templiers de Sénart (neuf victoires pour une défaite). La prochaine rencontre se jouera le 7 juillet, de nouveau sur le terrain Pierre Rolland à Rouen. Les Huskies recevront les Boucaniers de La Rochelle, 6e et dernier du classement de play-off avec deux victoires pour huit défaites.

