Les Huskies finissent leur saison en partageantla rencontre avec Toulouse

Dimanche 16 juin, sur le terrain adverse, les Huskies de Rouen ont joué leur dernière journée de championnat face à Toulouse, 4e au classement. Lors du premier match, les Rouennais ont été surpris en dernière manche par les Toulousains qui se sont imposés de justesse 3-2. Dans le second match, les Huskies ont pris de l'avance au score alors que Toulouse peine à revenir face aux Huskies. Les Rouennais s'imposent 5-13. Les Huskies et les Toulousains se partagent ainsi les victoires, 1-1. Cette dernière rencontre met un terme à la saison régulière. Au classement, Rouen est toujours en tête du tableau avec 16 victoires pour quatre défaites, à égalité avec les Lions de Savigny-sur-Orge. Prochaine étape pour les Huskies, le play-off pour le titre de champion avec à nouveau six journées pour déterminer le classement du meilleur des deux poules. Première rencontre prévue les 22 et 23 juin face aux Cougars de Montigny-le-Bretonneux qui sont deuxièmes de la Poule B avec 13 victoires pour 7 défaites.

