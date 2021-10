Rouen. Une navette fluviale solaire testée à Rouen dès juillet

La question du septième franchissement de la Seine divise et crée parfois des tensions.

Vendredi 21 juin 2019, la Métropole Rouen Normandie (MRN), l'Union portuaire rouennaise (UPR) et Transdev Rouen annoncent l'expérimentation d'une navette fluviale, entre les pont Flaubert et Guillaume à partir du 15 juillet et pour quatre mois.

Il s'agira d'une navette à moteur électrique alimenté par des panneaux solaires, "afin de respecter la démarche de COP21 locale engagée sur le territoire", précise le communiqué de la MRN. Elle bénéficiera de 60 places assises et permettra d'embarquer avec son vélo.

Dès le 15 juillet, la @MetropoleRouenN va expérimenter un franchissement doux et gratuit du fleuve entre les Ponts Guillaume et Flaubert, grâce à une navette fluviale à énergie électro-solaire. Merci à l'Union Portuaire Rouennaise pour sa mobilisation ! https://t.co/7N99gLgvan — Frédéric Sanchez (@_F_Sanchez) June 21, 2019

L'UPR aura la charge de l'exploitation de la navette pendant toute la durée du test. Elle assurera la traversée de la Seine du lundi au vendredi en continu aux heures de pointe de 7h30 à 9h30, puis de 11h30 à 14h30 et de 16h30 à 19h. Les samedis, dimanches et jours fériés, la navette fera des traversées en continu de 10h à 18h avec une interruption d'une demi-heure. Son utilisation sera entièrement gratuite pendant toute la durée de l'expérimentation. 150 000€ sont investis par la MRN pour ce test, ce qui doit être validé lors du prochain conseil métropolitain du jeudi 27 juin.

Un septième franchissement nécessaire

L'idée d'un septième franchissement doux de la Seine fait quasi l'unanimité. Il correspond à un besoin engendré par le développement du quartier Luciline et le futur quartier Flaubert, avec déjà en service, le 106, le 107, le 108 et bientôt le 105.

Reste à s'accorder sur ce mode de franchissement de la Seine. La construction d'une passerelle piétonne est l'option privilégiée par le président de la MRN, Frédéric Sanchez. L'idée d'un téléphérique avait même été brièvement évoquée.

