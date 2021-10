Cherbourg. Benoît Cosnefroy va faire le tour de France

Il sera aux côtés des meilleurs coureurs mondiaux le 6 juillet à Bruxelles, pour le grand départ de la plus grande course cycliste au Monde, le Tour de France. La sélection de Benoît Cosnefroy a été officialisée, ce jeudi 20 juin à 11h, par son équipe AG2R la Mondiale. Benoît Cosnefroy, 23 ans (24 en octobre) disputera son 1er grand tour pour sa deuxième saison chez les professionnels. C'est la récompense d'un bon début de saison, qui l'a vu remporter notamment la semi-classique Paris Camembert, le grand prix de Plumelec et bien figurer sur des monuments comme la flèche Wallonne.

D'autres Normands seront au départ du Tour. Parmi eux, l'un des coéquipiers de Cosnefroy, Mickaël Chérel. Le natif de Saint-Hilaire du Harcouët, fidèle lieutenant de Romain Bardet, disputera sa 5ème grande Boucle: ce sera la 1ère depuis 2016.

