Sainte-Mère-Église. D-Day : 25 000 visiteurs à l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Église

On a de quoi se réjouir à l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Église (Manche) ! Le musée, dédié aux troupes aéroportées des 82e et 101e Airborne, a accueilli entre le 31 mai et le 10 juin 2019, 25 000 visiteurs. 70% d'entre eux étaient étrangers, dont un tiers d'Américains !

Le musée, qui a aussi accueilli quelques personnalités, John Kerry ancien secrétaire d'État de Barak Obama, le prince Albert II de Monaco, la petite fille du Général Eisenhower, les filles du général Gavin, qui commandait à l'époque la 82e airborne, mais aussi de nombreux vétérans.

Le camp Géronimo, traditionnellement organisé par le musée, a lui aussi connu un vif succès, le camp qui accueillait cette année plus de 200 reconstituteurs, avec des démonstrations et des défilés de véhicules militaires d'époques, n'a pas désempli !

Des produits dérivés parfois étonnants !

Côté boutique, 26 000 articles ont été vendus. Le best-seller a été le gobelet à 1 euro célébrant le 75e, devant le célèbre criquet, sans oublier, note l'Airborne Museum, des jouets pour enfants, type petits soldats ou autres avions et planeurs.

Certains achats suscitent aussi l'étonnement, comme la boule de Noël ou encore le bonnet en l'honneur des deux divisions aéroportées à avoir sauté sur ce secteur le 6 juin 1944.

