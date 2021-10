Sainte-Mère-Église. D-Day : mille parachutages à Sainte-Mère-Eglise, circulation et stationnement

Un événement international d'ampleur, avec le saut sur le site de la Fière près de Sainte-Mère-Église (Manche) de plus d'un millier de parachutistes civils et militaires de plusieurs nations, France bien sûr, États-Unis, Pays-Bas, Allemagne, le dimanche 9 juin.

Ces paras seront largués par quelque 25 avions ! Un spectacle unique lorsque des milliers de corolles s'ouvrent dans le ciel !

Un événement marqué par le survol de la patrouille de France, et d'un show aérien de la patrouille Breitling Jet Team composé d'As de l'acrobatie.

L'événement se déroule sur la durée de 10h à 15h ce dimanche 9 juin 2019.

Des milliers de spectateurs attendus, des difficultés pour accéder au site

Pour assurer la parfaite sécurité des spectateurs de ces cérémonies, faciliter leur arrivée sur site et permettre la circulation sur la commune de Sainte-Mère-Église et la zone de La Fière, un plan de circulation a été élaboré avec des mesures d'interdictions de circulation et de stationnement et des axes réservés.

Comme chaque année, l'axe VERT (D15) entre le centre-ville de Sainte-Mère-Église et le site de la Fière sera réservé à la circulation des piétons.

L'axe BEIGE permet aux automobilistes de se rapprocher au plus près du site de deux façons : tout d'abord, en sortant de la RN13 à Blosville, ils emprunteront la D70 en double sens jusqu'à Chef du Pont (ils pourront se diriger vers le parking P3 et P3b), soit ils continueront sur la D70 en direction du sud et tourner sur la route de Gueutteville afin de rejoindre la partie ouest du dispositif (P14)

Arrivés à Gueutteville, ils emprunteront la D15 en double sens vers le hameau de Cocquigny (P4, P5, P2, P1) ou bien ils peuvent depuis Sainte-Mère-Église, emprunter le chemin de Hiersac en sens unique pour rejoindre les P6 et P7.

La circulation et le stationnement sur le chemin de La Fière entre l'échangeur de Neuville aux Plains et la D15, la D15 entre le centre-ville de Sainte-Mère-Église et le hameau de Cocquigny sont interdits.

Dans le cas où un sens unique de circulation serait mis en place pour accéder aux différents parkings, ce sens de circulation ne sera rétabli qu'à la fin de la cérémonie afin que les spectateurs puissent quitter les parkings en toute sécurité.

Durant le temps des manifestations la Gendarmerie se réserve le droit d'adapter le flux de circulation afin de faciliter l'accès aux parkings à l'ensemble des spectateurs.

Retrouver ces informations sur cette carte en PDF.