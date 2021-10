Caen. D-Day : elle fait revenir des vétérans américains en Normandie

Passionnée depuis toujours de la période d'histoire évoquant la seconde guerre mondiale et le Débarquement des alliés en Normandie, Valérie Gautier originaire de Créances (Manche) a décidé d'œuvrer en faveur des Vétérans Américains pour leur permettre de revenir sur les plages qui ont marqué leurs vie et fait d'eux les libérateurs de la France en juin 1944. Avec son association Retour des Vétérans en Normandie, elle permet ainsi d'accueillir des anciens soldats américains ayant participé à l'opération Overlord il y a 75 ans pour que ces derniers puissent reposer le pieds sur une terre où ils sont les héros.

Dès leur arrivée en France ce jeudi 30 mai depuis les USA, les hommes âgés et leurs accompagnateurs seront pris en charge par l'association Retour des Vétérans en Normandie et seront logés chez des familles d'accueil dans la région, avant d'être accompagnés dans tous leurs déplacements. Écoutez comment Valérie Gautier et son association les préparent au choc que créé la redécouverte des plages du Débarquement :

Valérie Gautier explique la prise en charge des Vétérans Américains Impossible de lire le son.

S'ils sont des héros en Normandie et partout en France; les soldats alliés débarqués en 1944 n'ont pas ce statut aux Etats-Unis où leurs familles n'imaginent rien de l'accueil qui leur est réservé, comme le témoigne Valérie Gautier :

Valérie Gautier sur le statut des Vétérans aux USA et en France. Impossible de lire le son.

Vous pourrez suivre le périple des 13 vétérans US accueillis cette année sur le facebook officiel de l'association Retour des Vétérans en Normandie.

