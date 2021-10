Rouen. Sécheresse en Seine-Maritime : premières restrictions d'usage de l'eau

L'été n'a pas encore commencé, mais de premiers effets de la sécheresse se font déjà ressentir en Seine-Maritime. En cause : une faible pluviométrie durant l'hiver, entre les mois de septembre et mars, alors que c'est à cette période que les nappes phréatiques se rechargent le plus.

Déficit de pluie

Un déficit a été enregistré par les services de l'État qui informent que, "de septembre 2018 à avril 2019, le déficit pluviométrique est de l'ordre de 20 à 35 % (-21 % à Rouen, -27 % à Dieppe et -36% au Havre à fin avril)". Le niveau des nappes et des cours d'eau dans le département est "plus faible qu'en 2018", sans atteindre les niveaux de 2017.

Une zone est déjà placée en alerte (la zone 6 sur la carte), autour d'Austreberthe, Fontenelle, Rançon et Saint-Gertrude.

Carte des différentes zones concernées. - Préfecture de Seine-Maritime

Des restrictions de l'usage de l'eau sont donc à appliquer jusqu'à nouvel ordre :

• Toutes les consommations d'eau des particuliers et collectivités non indispensables à la santé et au maintien de la salubrité publique sont interdites (remplissages de piscines à usage privé, lavage des voitures sauf dans les stations professionnelles, etc.) ou autorisées seulement hors journée (lavage voies et trottoirs, arrosages des espaces verts et terrains de sport).



• Les entreprises doivent réduire leur consommation d'eau de 10 % par rapport à la consommation moyenne journalière.



• Les travaux et rejets en rivière, les vidanges de plans d'eau à usage commercial, les manœuvres des ouvrages hydrauliques doivent faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de l'administration.



• Les usages agricoles sans techniques économes en eau sont a minima à privilégier entre 20 heures et 10 heures, et en plein champ ils sont, sauf dérogation, interdits entre 10 heures et 20 heures. Les usages agricoles avec techniques économes en eau et en plein champ sont à privilégier la nuit.



Trois autres zones sont placées en vigilance : les zones 3 (Saâne, Vienne, Scie, Varenne, Arques), 5 (pointe de Caux dont Etretat, Yport, Commerce, Lézarde et embouchure de la Seine) et 7 (Cailly, Aubette, Robec, vallée de la Seine). Les usagers sont "appelés à un comportement citoyen" par la préfecture et une surveillance renforcée est mise en place.

• Lire aussi. Eure : une aide pour les éleveurs touchés par la sécheresse

• Lire aussi. Climat : des agriculteurs allemands attaquent le gouvernement en justice





A LIRE AUSSI.

En Seine-Maritime, les restrictions d'eau devraient durer

Sécheresse en Seine-Maritime : la situation s'aggrave, les agriculteurs encaissent