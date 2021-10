Caen. Caen Plage: la saison est ouverte aux Rives de l'Orne! [Publireportage]

Comme chaque année désormais, le sable et les transats sont de sortie aux Rives de l'Orne. Caen plage, de juin à août, ce sont trois mois animés et ensoleillés. Détente en famille ou entre amis, moments plaisir, jeux et concerts seront au rendez-vous.

Au programme pour s'aérer:

• Plage et transat à disposition



• Base nautique "les pieds dans l'Orne" ouverte tout l'été



• Cours de pilates sur paddle

Chaque mercredi du 3 juillet au 14 août, de 10h à 11h (7 personnes par session)

Uniquement sur inscription à l'accueil ou au 02 31 78 59 72



• Yoga paddle

Chaque mercredi du 3 juillet au 14 août, de 11h15 à 12h15 (7 personnes par session)

Uniquement sur inscription à l'accueil ou au 02 31 78 59 72



• Tournois

A découvrir tout l'été: Pétanque, volley-ball, badminton, beah soccer, mölky



Et pour se faire plaisir:

• Boutiques événementielles des commerçants sur l'esplanade



• Soldes d'été

Du mercredi 26 juin au 26 août



• Ouvertures exceptionnelles

Pour l'ouverture des soldes, dimanche 30 juin de 10h à 19h

Le 15 août de 10h à 19h



• Journée Beauregard, samedi 15 juin

Animations et jeu quiz pour gagner des places et des goodies



Le festival des Belles rives:

Temps fort de votre été aux Rives, venez vivre des concerts rythmés, en partenariat avec le festival Cabourg mon Amour.

Du jeudi 11 au samedi 13 juillet, Madame Crocodile, Beach Youth, Mezzanine et Theodora seront au rendez-vous.