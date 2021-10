Alençon. Orne : remise des prix du concours de la Résistance

Cette cérémonie débute invariablement par le Chant des partisans. La remise d'une cinquantaine de prix à des collégiens et lycéens de l'Orne, mais aussi à des prisonniers du centre de détention d'Argentan, mercredi après-midi 12 juin 2019 à la Halle au Toile d'Alençon.

Devoir individuel ou collectif, prix littéraire, prix spécial arts plastiques, audio, tous ont participé à la phase départementale du concours national de la Résistance et de la Déportation, sur le thème "répressions et déportations en France et en Europe". Écoutez Vanessa Prade, scolarisée au collège Racine à Alençon, nous parler de son expérience :

Collégiens et lycéens dans l'attente de la remise des prix. - Eric Mas

Robin Hurel, en 3e au lycée Sacré-Coeur de Domfront a remporté le 4e prix départemental individuel des collèges. Il est également lauréat dans la catégorie devoirs collectifs des collèges. Écoutez son témoignage :

