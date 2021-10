Alençon. Erasmus : des étudiants européens visitent la Normandie

Il n'y a pas si longtemps, lors de la campagne électorale présidentielle, certains voulaient quitter l'Europe. Toute cette semaine à Alençon (Orne), une quarantaine d'étudiants Erasmus ont été accueillis au lycée Maréchal Leclerc.

"l'herbe est bien verte"

Ils et elles sont venus du Portugal, de Chypre, d'Italie, de Roumanie, et d'ailleurs, pour un réel enrichissement culturel, mais aussi pour des échanges humains. Ce qui a le plus surpris Georges et John, qui viennent de Chypre, c'est qu'en France: on roule à droite et qu'en Normandie, l'herbe est bien verte, contrairement à chez eux:

Georges et John Impossible de lire le son.

Ces jeunes ont aussi souligné une hospitalité " impressionnante " de la part des Normands, pendant leur séjour.

A LIRE AUSSI.

Le Havre : le Plan Campus prévoit 12 500 étudiants dans le centre d'ici 2019