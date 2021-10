Le-Havre. Le Havre : elle saute dans le vide pour échapper à son conjoint

Dans un premier temps, la police du Havre (Seine-Maritime) est appelée pour une tentative de suicide. Il est 16 heures 45 dimanche 9 juin 2019, rue Eugène Duromea. Une femme de 37 ans vient de sauter par la fenêtre de son logement, depuis le premier étage. Elle est prise en charge par les pompiers.

Cette dernière explique finalement aux agents qu'elle voulait échapper à son conjoint violent, un homme de 52 ans. La femme souffre de trois fractures au bassin et d'une fracture au poignet.

Il nie les violences

En garde à vue, l'homme nie les violences. Il déclare que sa compagne souffre de dépression à cause de disputes régulières dans le couple et de leurs difficultés financières. Entendue à l'hôpital, la femme maintient sa version et parle de harcèlement psychologique.

Le parquet du Havre a placé l'individu sous contrôle judiciaire en attendant une convocation devant le tribunal.

