Hors Normandie. Yannick Noah signe son retour sur la scène musicale

Cela fait 5 ans, depuis 2014, que Yannick Noah n'avait pas sorti d'album. Il avait envie de prendre du temps pour lui et ses proches, et il est aussi revenu à ses premières amours : il s'est engagé en tant que capitaine de l'équipe de France de tennis pour la coupe Davis et la Fed Cup.

Mais la musique lui a à nouveau fait du pied, et il reviendra du coup avec un nouvel album, son onzième , cet automne 2019. En attendant, découvrez le premier extrait, écrit par Boulevard des Airs: "Viens".

A LIRE AUSSI.

Coupe Davis: avec Pouille et Tsonga, Noah assume son cinq majeur

Coupe Davis: Yannick Noah et ses mystères