Hors Normandie. Boulevard des airs : Nouvel album, nouvelle collaboration

C'est avec Vianney que le groupe partage le micro. "Allez Reste", un titre réussi qui évoque la maladie d'Alzheimer. Sujet profond mais toujours avec une mélodie joyeuse et dansante. Les paroles vous invitent à profiter de votre vie tout en essayant de garder le maximum de souvenirs.

Véritables amis comme l'a confié le chanteur du groupe, Sylvain Duthu, sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, Vianney pourrait faire quelques apparitions sur scène lors de la tournée de Boulevard des airs. Elle s'arrêtera notamment le 28 février au 106 de Rouen et à l'Olympia le 20 mars 2019. De son côté, Vianney continue de cartonner surtout avec ces différentes collaborations. Après "La Même" en compagnie de Maitre Gims, vous le retrouverez sur l'album de Boulevard des airs et celui de Kendji.