Caen. Selectra embauche 30 commerciaux internet et mobile à Caen

La start up Selectra, qui s'implante à Caen, recherche 30 postes de commerciaux internet et mobile. La mission est d'orienter les consommateurs par téléphone vers les différents fournisseurs d'accès à internet et de forfaits mobiles à des prix compétitifs.

Les principales qualités demandées sont la maîtrise du français et du téléphone, le goût du challenge, de la persévérance et de la pédagogie, ainsi qu'être à l'écoute. Le salaire fixe brut sera de 1 522 €, avec des primes allant jusqu'à 1 500 € et d'autres avantages.

L'entreprise Selectra est spécialisée dans la comparaison d'offres d'électricité, de gaz et d'internet. Elle propose des services gratuits pour les utilisateurs, afin de les aider dans leurs souscriptions et gestion de contrat.

Si le poste vous intéresse, les candidatures sont à envoyer à recrutement@selectra.info.

selectra.info

